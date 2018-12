Lacrime e commozione a Piazza Cairoli, inaugurati ruota panoramica e albero: il Natale di Messina si accende nel ricordi di Fifì e Nanna [FOTO e VIDEO]

8 dicembre 2018 21:30

Il Natale a Piazza Cairoli si accende nel ricordo dei due fratellini Messina

Il Natale di Messina si accende nel ricordo di Fifì e Nanna, i due fratellini morti nel rogo di via dei Mille quest’estate. In un’affollatissima piazza Cairoli stasera sono state accese le luci del grande albero di Natale e della suggestiva ruota panoramica, dando il via alle festività natalizie nelle città dello Stretto. Lacrime e tanta commozione tra il pubblico e sul palco in occasione della cerimonia di stasera, segno del tangibile affetto dell’intera città nei confronti dei due genitori Gianmaria Messina e Chiara Battaglia. Alla cerimonia, oltre alla famiglia Messina, erano presenti il sindaco, gli assessori, i consiglieri della IV Circoscrizione, il vescovo monsignor Cesare di Pietro, il parroco Giò Tavilla e MessinaInCentro, l’associazione di coraggiosi imprenditori, che da domenica sera si è messa in gioco per organizzare il Natale in centro città.

L’inaugurazione delle attrazioni della Piazza è stata preceduta da un minuto di silenzio e poi dal lancio di tre palloncini in cielo, due bianchi e uno giallo, in memoria dei due fratellini e di Mariagrazia Messina, zia dei due bimbi, scomparsa recentemente. Padre Tavilla dal palco ha letto una lettera scritta dalla famiglia Messina per l’occasione.

Sempre in ricordo dei due fratellini, dalla prossima settimana sarà chiusa al transito anche la via Saccà e sarà organizzato un momento dedicato interamente ai bambini, con scambio di doni: “Via Saccà è uno spazio pedonale che la IV Circoscrizione– ha detto il presidente Alberto De Luca- vuole immaginare definitivamente destinato ai due fratelli Messina”.

“Grazie a chi continua eroicamente a scommettere su Messina- ha detto il sindaco De Luca– ringrazio l’associazione Messinaincentro e i coraggiosi imprenditori che continuano a sostenere Messina e le sue attività”.