Messina, Palazzo Zanca apre le porte agli ultimi: sindaco, assessori e consiglieri servono il pranzo di capodanno ai bisognosi [FOTO]

31 dicembre 2018 16:04

Circa 300 pasti caldi serviti nell’androne di Palazzo Zanca: sindaco di Messina, assessori e consiglieri regalano il pranzo di capodanno ai bisognosi

Aria di festa a Palazzo Zanca per l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale. Poco dopo le 12 il palazzo municipale di Messina si è trasformato in una grande mensa per accogliere i bisognosi e dare il via al ” Pranzo Solidale” di capodanno. Sindaco, assessori, consiglieri si sono autotassati per regalare un giorno di festa agli ultimi e, muniti di guanti e grembiule, si sono messi all’opera per servire i piatti caldi ai tavoli imbanditi nell’atrio del Palazzo. 300 in totale i pasti serviti. Nel menu: pasta al forno, pollo, patatine, panettone e frutta. Immancabile il suono delle zampogne e del tamburello suonato dal sindaco Cateno De Luca.