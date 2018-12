Messina ricorda il devastante sisma del 1908: al Palacultura un ciclo di iniziative “per non dimenticare”

19 dicembre 2018 18:38

Al Palacultura di Messina una mostra itinerante su i “Terremoti d’Italia”, verrà allestita inoltre una “stanza sismica” dove due spettacolari tavole vibranti simuleranno il movimento tellurico, facendo vivere in sicurezza ai visitatori l’esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti

A 110 anni dal tragico terremoto del 1908, l’Amministrazione comunale di Messina in collaborazione con il dipartimento nazionale e regionale della Protezione Civile, l’Università degli Studi di Messina insieme ad Enti e Associazioni, ricorda la drammatica pagina di storia messinese ed organizza un ciclo di iniziative ‘’1908 – 2018’’ 110 dal sisma di Messina per non dimenticare’’, in programma dal 20 al 30 dicembre al Palacultura Antonello.

Al centro della proposta culturale articolata in convegni, mostre ed eventi, di speciale riguardo è la mostra itinerante “Terremoti d’Italia”, promossa dal dipartimento nazionale della Protezione Civile, che inaugurerà giovedì 27 dicembre alle ore 16. L’esposizione, invita a conoscere da vicino il rischio sismico, uno dei rischi naturali che più interessa il nostro Paese in termini di diffusione, puntando a stimolare i cittadini a un ruolo attivo nel campo della prevenzione.

La mostra si articola in quattro sezioni ed affronta i temi con una vasta tipologia di contenuti espositivi: documenti, fotografie, video, strumenti di misura di epoche diverse, dispositivi antisismici realizzati sulla base delle più recenti tecnologie. Verrà allestita una “stanza sismica” dove due spettacolari tavole vibranti simuleranno il movimento tellurico facendo vivere in sicurezza ai visitatori l’esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti.

La mostra ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino a venerdì 28 dicembre, con riapertura al pubblico dall’ 8 al 26 gennaio negli orari 8,30 – 13,00 e 15,00– 17,00. All’interno della sezione storica, sarà possibile visitare l’esposizione documentaria della Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”.

Le scuole interessate potranno accreditarsi, presso questo assessorato, per le visite guidate da volontari