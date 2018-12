Messina: a Palazzo delle Dogane una targa in memoria dei migranti del secolo scorso [FOTO]

4 dicembre 2018 11:57

“Sviluppare il senso di appartenenza al passato va oltre il rispetto della nostra storia diventa quasi un obbligo emozionale al quale non ci si può sottrarre” così l’assessore alla Cultura del Comune di Messina Roberto Vincenzo Trimarchi, a margine della conferenza stampa che ha preceduto ieri la scopertura della targa commemorativa al Palazzo della Dogana, luogo simbolo tra ‘800 e ‘900 delle partenze di migliaia di messinesi verso gli Stati Uniti d’America e l’Australia in cerca di fortuna.

“Il valore identitario delle nostre radici rappresenta la rete vitale della nostra esistenza, la peggiore alienazione per un uomo è non conoscere la propria storia necessaria alla crescita culturale della società”- ha sottolineato ancora Trimarchi plaudendo all’iniziativa anche a nome del Sindaco Cateno De Luca del quale ha portato i saluti istituzionali.

L’incontro, promosso dall’ Autorità Portuale e dalla Agenzia delle Dogane, che ha inteso approfondire il fenomeno delle migrazioni di ieri e di oggi mettendole a confronto è legato alla esposizione iconografica “” visitabile alla Stazione Marittima delle Ferrovie, nel Salone dei Mosaici già ospitata per tre mesi nel Museo di Ellis Island a New York “Sicilian Crossings to the United States of America and the Derived Communities”.