Messina: giurano i 21 concorsisti della Polizia Municipale [NOMI e FOTO]

21 dicembre 2018 12:53

A Messina giurano i 21 concorsisti della Polizia Municipale: stamattina la cerimonia a Palazzo Zanca

Giurano i 21 concorsisti della Polizia Municipale a Messina. Stamane a Palazzo Zanca, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e del vicecomandante del Corpo di Polizia municipale Marco Crisafulli gli agenti hanno prestato giuramento. Ai 21 concorsisti già assunti a tempo determinato, a seguito dei decreti prefettizi, è stata attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Con il riconoscimento delle competenze in materia di ordine pubblico e la consegna dell’arma di ordinanza, gli agenti potranno svolgere il loro servizio quotidiano anche nella fascia oraria notturna. Si tratta di Aloise Patrizia, Bombaci Giacomo, D’Alò Lucia, D’Amico Valentina, D’Arrigo Fabio, Gullifa Lilian, Leonardo Giusi, Lonia Anna, Mento Maurizio, Merlino Salvatore, Minutoli Paolo, Pantanetti Giovanna, Paratore Francesco, Quacquaro Caterina, Roberti Tiziana, Rossi Iolando, Sturniolo Orazio, Tornese Giacomo, Trimarchi Lorenzo, Tripodo Paolo e Visalli Carmen.

“Un’Amministrazione comunale che si rispetti – ha sottolineato il Vicesindaco nel suo discorso – deve avere un Corpo di Polizia municipale, che sia il fiore all’occhiello. Come il Sindaco ha già detto in altre occasioni, vi reputo centrali e centranti in tutta la nostra attività, per cui vi prego di avere sempre come riferimento un elemento imprescindibile che si chiama senso dell’equilibrio, anche laddove come in strada il livello di civiltà possa lasciare a desiderare. La vostra uniforme significa avere un’identità, poiché siete gli unici dipendenti comunali che hanno questo tipo di privilegio, essere famiglia nella famiglia, accomunati da elementi che vi identificano in maniera chiara. Siate orgogliosi di ciò che indossate e rendeteci orgogliosi di ciò che indossate. Noi confidiamo in voi”.