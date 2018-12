28 dicembre 2018 15:07

Messina, fogna a cielo aperto all’Annunziata: odori nauseabondi e strada allagata

Una valanga di liquami e scarichi fognari sgorga all’incirca dal giorno di Natale lungo gran parte del Viale Annunziata a Messina. La fogna a cielo aperto, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, scorre da Contrada Ciaramita fino ai pressi della chiesa, in prossimità dei campetti di calcio. Numerose le segnalazione dei residenti della zona, costretti per giorni a subire odori nausebondi. Sul posto, come documentato dalle immagini, sono in corso i lavori per ripristinare la fognatura.