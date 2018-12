Serie D: Messina-Castrovillari 1-0, boccata d’ossigeno per l’Acr [FOTO e CLASSIFICA]

19 dicembre 2018 16:30

Serie D: Messina-Castrovillari 1-0, un rigore di Genevier stende i calabresi. L’acr sale a quota 16 in classifica

Messina-Castrovillari 1-0- Tre punti d’oro per l’Acr contro il Castrovillari grazie ad un rigore di Genevier al 6′ del primo tempo nel recupero della 7ª giornata di Serie D. Il Messina con questa vittoria sale a quota 16 in classifica a soli 3 lunghezze dall’Acireale. La squadra di Biagioni ha dimostrato forza e carattere in un periodo difficile visti i noti problemi tra tifosi e società e la condanna della Figc per stipendi non pagati. La strada verso la salvezza sarà lunga e tortuosa per l’Acr, ma esistono le basi per centrare l’obiettivo.

TABELLINO:

MESSINA (3-5-2): Lourencon; Sambinha, Zappalà, Ferrante; Janse (85′ Selvaggio), Biondi (69′ Aldrovandi), Genevier, Amadio (83′ Ba), Barbera (64′ Lundqvist); Tedesco (87′ Catalano), Arcidiacono. All. Biagioni.

CASTROVILLARI (3-5-2): Galluzzo; Lomasto, Vona, Della Guardia (46′ Canale); Ennin, Ielo, Lavrendi, Lanza (46′ Pandolfi), Indelicato (46′ Corsaro); Fioretti (82′ Forgione), Puntoriere (46′ Grimaldi). All. Marra.

Messina-Castrovillari 1-0

Genevier 6′ Rigore

