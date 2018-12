Mareggiate al porto di Ustica: avviati i lavori di ripristino di Cala Santa Maria [FOTO]

6 dicembre 2018 21:33

Avviati i lavori al porticciolo dell’Isola di Ustica, l’assessore Falcone: “Tempestivo intervento per non lasciare soli gli abitanti”

Sono stati avviati oggi i lavori di ripristino di Cala Santa Maria, nel porticciolo dell’Isola di Ustica. Il punto di approdo era stato danneggiato dalle ultime mareggiate, circostanza che stava mettendo a rischio anche l’attracco delle navi e i collegamenti con Palermo. “Non potevamo lasciare gli abitanti dell’isola – spiega l’assessore regionale alla Infrastrutture, Marco Falcone – in balia dei disagi che potrebbero originarsi dalla scarsa funzionalità dell’unico punto di sbarco di Ustica. Abbiamo così varato una procedura d’urgenza per intervenire con un’azione tempestiva”. Uomini e mezzi sono già operativi sul posto: la vecchia e degradata pavimentazione verrà sostituita con una moderna pavimentazione corazzata.

“Pochi giorni fa – ricorda Falcone – era stata attivata una nuova linea veloce con il porto di Palermo grazie all’aumento delle risorse da noi promesso e oggi diventato realtà. Adesso si passa a rapidi e concreti interventi infrastrutturali: il Governo Musumeci – conclude l’assessore Falcone – non dimentica le Isole minori, luoghi dove gli svantaggi della Sicilia in termini di mobilità vengono vissuti in maniera amplificata”.