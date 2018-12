Reggio Calabria, il M.A.P. ricorda Caterina Posillipo con una targhetta in memoria [FOTO]

22 dicembre 2018 12:24

Ieri pomeriggio a Reggio Calabria il ricordo commosso della 64enne, presente anche la figlia Luciana: “Voglio la verità sulla morte di mia madre”

A Reggio Calabria il Map ricorda l’anniversario della morte di Caterina Posillipo, le cui cause del decesso, avvenuto presso il Grande Ospedale Metropolitano, non sono ancora state chiarite. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio presso la Chiesa del Loreto. In serata, presso la sede del movimento, il coordinatore Pietro Marcianò e il segretario Vincenza Alonge hanno consegnato alla figlia Luciana Romeo una targhetta in memoria della cara madre scomparsa.

“La stessa– racconta il Map- con un breve discorso ha voluto precisare che oltre alla denuncia fatta presso il Comando Provinciale di Carabinieri, ha inviato tramite pec tutta la documentazione di reclamo all’Ufficio Protocollo del Grande Ospedale Metropolitano, alla Presidenza del Consiglio Regionale Dipartimento Sanità, dell’ex Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma dopo un’ anno nessuno si è fatto sentire”. “La figlia– prosegue-aspetta ancora di essere interrogata dai magistrati. La brutta e sofferente storia della madre non è finita qui, anzi deve ancora iniziare, sino a quando non avrà risposte e un incontro“. Intanto Luciana Romeo ha fatto appello al sindaco Falcomatà, affinché parta il terzo turno di dialisi presso l’ospedale.

Luciana Romeo- precisa il Map- non ha fatto fare l’autopsia a sua madre per avere un esito incerto e contraddittorio e anche per questo il suo legale ha già presentato ricorso presso la Procura della Repubblica.