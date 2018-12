Maltempo, il primo freddo scatena temporali e grandinate al Sud: tornado in Calabria [FOTO]

10 dicembre 2018 19:40

Maltempo, l’arrivo del freddo innesca violenti temporali con grandine al Sud: spiagge imbiancate in Puglia, tornado sulle coste di Molise e Calabria. Tutte le immagini

Maltempo – Irrompe l’aria fredda dai Balcani sull’Italia Adriatica, e si scatena il maltempo con forti temporali, grandinate e tornado. A Termoli la temperatura è in picchiata: dai +16°C di tre ore fa, siamo a +10°C con un violento temporale in atto. Due trombe d’aria si sono potute ammirare dal litorale cittadino verso l’Adriatico, mentre un altro grosso tornado sull’acqua ha colpito la costa di Paola nel cosentino, in Calabria. Proprio in Calabria si sono verificate forti grandinate, così come sui litorali pugliesi dove si sono imbiancate le spiagge tra Monopoli e Polignano a Mare. Intanto a Brindisi siamo crollati a +9°C: è un primo assaggio d’inverno.

Non bisogna sorprendersi dei temporali a dicembre: al Centro/Sud e in generale nel Mediterraneo, i temporali possono verificarsi per tutto l’anno anzi nei mesi invernali (non solo Dicembre, ma anche i più freddi Gennaio e Febbraio) sono una routine. Più rari al Nord, dove comunque negli ultimi anni si verificano sempre più spesso anche d’inverno (e ancor più di frequente a Dicembre). Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: