Reggio Calabria: inaugurato il nuovo reparto di Cardiologia a Polistena. Il Primario dott. Amodeo: “abbiamo le migliori e le più moderne tecnologie” [FOTO e INTERVISTA]

22 dicembre 2018 14:45

Reggio Calabria, inaugurato il reparto di Cardiologia a Polistena. Il dott. Amodeo: “reparto di eccellenza, abbiamo rinnovato buona parte delle attrezzature utilizzando il meglio della tecnologia moderna”

E’ stato inaugurato nella giornata di oggi il nuovo reparto di cardiologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena. All’evento erano presenti diverse istituzioni civili e religiosi, tra cui, il sindaco della cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Michele Tripodi, il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, i consiglieri regionali Sebi Romeo e Francesco D’Agostino, l’ex assessore regionale Nino De Gaetano, numerosi esponenti di partiti, medici e cittadini. Raggiante il Primario dott. Enzo Amodeo, il quale, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “abbiamo avviato un percorso nuovo ristrutturando l’intero reparto di cardiologia, mettendo a disposizione dei pazienti nuovi posti letto ed esami diagnostici all’avanguardia. Ringrazio la direzione strategica dell’impegno e dell’appoggio che mi sta dando. Ho avviato una collaborazione -prosegue- con l’Università di Medicina di Catanzaro così da avere in squadra dei specializzandi. Sento l’entusiasmo di tutta l’equipe che lavora con me e la cosa mi gratifica tantissimo”. Il primario fa un accorato appello alle istituzioni per avere nuove figure: “servirebbero 8 tra infermieri e oss e 4 medici solo così potremmo realmente diventare un reparto all’avanguardia. Basti pensare che abbiamo rinnovato buona parte delle attrezzature utilizzando il meglio della tecnologia moderna. Speriamo in breve tempo di essere un’eccellenza della sanità calabrese, io ci conto”, conclude.

Reggio Calabria, inaugurato il reparto di Cardiologia a Polistena. Il dott. Amodeo: “serve nuovo personale” [VIDEO]