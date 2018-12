Rinvenuti 70 chili di fuochi pirotecnici illegali all’interno di un’abitazione: due denunce in Calabria [FOTO]

31 dicembre 2018 19:02

Calabria: non si fermano i controlli dei Carabinieri atti a contrastare il fenomeno della detenzione e della vendita abusiva di materiale pirotecnico anche durante l’ultimo giorno dell’anno

Non si fermano i controlli dei Carabinieri atti a contrastare il fenomeno della detenzione e della vendita abusiva di materiale pirotecnico anche durante l’ultimo giorno dell’anno: di fatto, tali controlli erano stati aumentati proprio in previsione della giornata odierna. Proprio durante il pomeriggio, i militari della Stazione Carabinieri di Soriano Calabro, a seguito di una perquisizione domiciliare, all’interno di un’abitazione in uso a due soggetti in Soriano Calabro, rinvenivano circa 70 kg di materiale pirotecnico non classificato del genere vietato. Nella circostanza, i militari, insospettiti dei movimenti dei due soggetti, C.N. e C.D. rispettivamente un 34enne ed un 32enne originari del posto, hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’interno dello stabile ove è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di fuochi pirotecnici del genere vietato. Si parla di circa 70 kg di materiale pericoloso per l’incolumità pubblica in generale, suddiviso in varie batterie da lancio, contenente, al suo interno, circa 6 kg di massa attiva. Il tutto era stato occultato all’interno di alcuni scatoloni al fine di eludere gli eventuali controlli da parte delle Forze dell’ordine. L’ingente quantitativo è stato quindi sottoposto a sequestro penale mentre per i due è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.