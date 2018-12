Reggio Calabria, frana strada Comunia. Crea: “messa a repentaglio l’incolumità delle persone” [FOTO]

21 dicembre 2018 12:54

Reggio Calabria, frana strada Comunia. Crea: “il pericolo si è acuito e l’incolumità pubblica e privata continua ad essere esposta a ad alto rischio”

“Dopo il verificarsi di ogni tragedia ascoltiamo anche da parte di autorevoli rappresentanti dello Stato l’ingiustificato e consolidato ritornello tragedie come questa non devono accadere mai più. Per evitare che queste tragedie accadano bisogna pensarci prima, soprattutto quando si è consapevole che l’evento si potrà verificare. E dobbiamo ritornare inevitabilmente sul sito in frana di Comunia di Lazzaro per dire che sebbene la frana del notevole tratto di strada in questione sia stata certificata dal personale dei Vigili del Fuoco ed il tratto viario sia stato oggetto di Ordinanza sindacale del 31 ottobre 2018 di parzializzazione del transito mediante il restringimento della carreggiata, non appaiono adottate misure adeguate a tutela dell’ incolumità pubblica e privata e della circolazione stradale. Appare altresì disatteso quanto disposto con la succitata Ordinanza sindacale, ne deriva quindi che il pericolo si è acuito e l’incolumità pubblica e privata continua ad essere esposta a ad alto rischio. Senza gli adeguati accertamenti tecnici nessuno potrà certificare quali danni abbiano arrecato le infiltrazioni di acqua piovana nel suolo e nel sottosuolo relativamente al sito in frana, né si potrà prevedere quello che da un momento all’altro il movimento franoso in atto potrà determinare”, è quanto scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic.