24 dicembre 2018 12:49

Sciame sismico e esplosioni, l’Etna erutta nella Vigilia di Natale: paura nella zona del vulcano, le immagini

Paura nella Vigilia di Natale in Sicilia: nella zona dell’Etna è in corso un intenso sciame sismico. Sul vulcano si stanno verificando forti esplosioni ed è in corso l’eruzione.

Ecco un elenco live delle scosse che si stanno verificando. Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania), di seguito i dati: