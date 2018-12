Etna: eruzione e sciame sismico “in 24 ore oltre 750 scosse” [FOTO]

25 dicembre 2018 15:28

Etna, INGV: “Da ieri mattina, in circa 24 ore, sono avvenute oltre 750 scosse sismiche registrate dalla rete sismica dell’Osservatorio Etneo”

Fa paura la nuova eruzione dell’Etna iniziata ieri Vigilia di Natale. Il fenomeno, si spiega nel blog INGVterremoti, “è stato caratterizzato dall’intrusione di un dicco magmatico nell’alto fianco orientale del vulcano, che ha generato un intenso sciame sismico e vistose deformazioni del suolo. Lo sciame sismico è iniziato alle ore 8:30 UTC, corrispondenti alle ore 9.30 locali, ed ha interessato l’edificio etneo in diversi settori, con epicentri prevalentemente localizzati in prossimità dei crateri sommitali e nella Valle del Bove, ed ipocentri a profondità comprese tra 0 e 3 km sotto il livello del mare. Nelle prime tre ore sono avvenute circa 300 scosse; di queste gli eventi a maggiore energia sono stati localizzati principalmente in area sommitale. Successivamente la sismicità ha interessato la Valle del Bove con alcune scosse di magnitudo pari o superiore a 4.0. In 24 ore le scosse sono state 750 scosse”.