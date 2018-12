Reggio Calabria, visita a bordo della casa mobile di Daniela De Girolamo: la giovane reggina apre le porte a StrettoWeb [VIDEO INTERVISTA]

22 dicembre 2018 18:15

Reggio Calabria: viaggio a bordo del camper di Daniela De Girolamo, giovane che insieme al suo cagnolino Spritz ha lasciato casa, città e lavoro e vive su questo mezzo andando in giro per l’Italia

Della nuova avventura di Daniela De Girolamo, giovane reggina di 34 anni che ha deciso letteralmente di “mollare tutto” (casa, lavoro e città) e partire da Reggio Calabria per girare l’Europa in camper, ne avevamo già parlato qualche settimana fa. In questi giorni Daniela ci ha invitato a visitare il suo camper e a parlarci più approfonditamente della sua avventura e delle sue idee future che non si limitano solo a girare l’Italia ma tutta l’Europa, raccontando i viaggi nell’apposita pagina facebook.

Daniela viveva a Reggio Calabria e aveva un lavoro soddisfacente come maestra di ballo, ma la sua passione per i viaggi alla scoperta del pianeta l’ha spinta ad una decisione così forte maturata gradualmente nel corso degli ultimi anni. La giovane reggina infatti ha iniziato a praticare il “camperismo” circa due anni fa, e adesso da pochi mesi ha deciso di mollare tutto e andare a vivere con il suo camper all’insegna dell’avventura. Giovane, donna e sola (anche se in realtà c’è il suo fedele cagnolino Spritz a farle compagnia), è una testimonianza insolita e suggestiva di come si possano esaltare le proprie passioni.

Ecco la video intervista: