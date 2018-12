Da Catania agli studi Mediaset, hairstylist approda a Domenica Live: “Il mio sogno? Diventare il parrucchiere dei vip”

14 dicembre 2018 19:56

Parrucchiere originario di Catania approda a Domenica Live: “Sogno di diventare il parrucchiere dei vip”

“Voglio diventare il parrucchiere dei vip“. È questo il sogno di Alfonso Ragusa, hairstylist originario di Catania, ma residente a Cuneo, che recentemente è approdato negli studi Mediaset, più precisamente dietro le quinte di Domenica Live. L’aver curato il parrucco di Valerio Merola, concorrente del Grande Fratello Vip, è stata un’esperienza che lo riempe di orgoglio e che segna un passo in più verso il raggiungimento del suo sogno. Del resto Alfonso, sebbene sia ancora un ragazzo, ha già le idee chiare sul suo futuro: è un appassionato di parrucco cinematografico e per questo è sempre alla ricerca di nuove tendenze. ll giovane hairstylist frequenta inoltre un’accademia a Pesaro, ma ogni giorno è a lavoro per soddisfare le clienti del suo salone. Il vederle uscire dalla porta soddisfatte, sicure di sé, lo ripaga dell’impegno costante nel suo percorso di crescita. E noi di StrettoWeb non possiamo che rivolgere ad Alfonso i nostri migliori auguri.