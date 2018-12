Coppa Italia: scoppola Crotone, il Bologna passa per 3-0 [FOTO]

4 dicembre 2018 22:00

Coppa Italia: Bologna-Crotone 3-0, boccata d’ossigeno per Inzaghi, nuova sconfitta per il Crotone di Oddo che, partito per tentare di risalire subito in Serie A, si trova invece in zona play out in B

Il Bologna conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia (3-0) contro un Crotone che ha cercato di mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi seppur la testa era rivolta al campionato. Prestazione a due volti per il Bologna, che soffre per la prima mezz’ora del match per poi passare con Orsolini intorno al 40′. Il gol toglie certezze agli ospiti e nella ripresa arrivano il secondo e il terzo gol firmati dall’ex Falcinelli e ancora da Orsolini, sicuramente il migliore in campo. Boccata d’ossigeno per Inzaghi, nuova sconfitta per il Crotone di Oddo che, partito per tentare di risalire subito in Serie A, si trova invece in zona play out in B.