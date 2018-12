Terrore nel cuore d’Europa: attentato a Strasburgo in un mercatino di Natale: numerosi tra morti e feriti, è caccia al terrorista [FOTO]

11 dicembre 2018 22:46

Attentato in Francia: spari in un mercatino di Natale a Strasburgo, numerosi tra morti e feriti. Il Comune invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa

Attentato Francia- Terrore nel cuore d’Europa, dove un attentato in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia, ha provocato almeno tre morti e 11 feriti. Il Comune di Strasburgo invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa. Il quotidiano locale Dernières Nouvelles d’Alsace, citando fonti ospedaliere, parla di un bilancio più grave, quattro morti e cinque feriti gravi, ma non ci sono conferme ufficiali. Lo stesso quotidiano ha riportato per primo la notizia che il presunto attentatore sarebbe stato già sotto osservazione e schedato per radicalizzazione. L’uomo, che ha 29 anni, sarebbe stato identificato come “fiche S”, la schedatura che le autorità francesi utilizzano per gli individui considerati potenzialmente pericolosi per la sicurezza dello Stato, ma era già noto alle forze dell’ordine anche per reati comuni. La polizia indaga per terrorismo.