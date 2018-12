Reggio Calabria: successo internazionale per il gelato all’Annona [FOTO]

3 dicembre 2018 11:10

A meno di 24 ore dalla presentazione alla Mostra internazionale del gelato artigianale di Longarone, l’Annona di Reggio Calabria è nuovamente sotto i riflettori con un bellissimo servizio pubblicato dal famoso supplemento di Pasticceria Internazionale “Tutto Gelato”. Il mensile dedica ampio spazio al frutto cuore esotico di Reggio Calabria detentore della DeCO esaltandone le proprietà ed i valori nutrizionali. Menzione particolare per l’azienda agricola fratelli Bilardi produttrice di questa eccellenza che proprio nelle scorse settimane ha ottenuto il riconoscimento P.IT. (prodotto identificativo del territorio) in seno alla kermesse “città Italia”. Spazio anche per Davide Destefano ( gelateria Cesare) artigiano e abile trasformatore che ha realizzato un salutare e gustoso sorbetto all’Annone di Reggio Calabria a KM 0 utilizzando solo frutta fresca di cui vengono pubblicate addirittura le ricette per la realizzazione casalinga. Continua quindi la diffusione del Progetto Italico, che mira alla promozione e sviluppo delle eccellenze ed economie locali e in sintonia con le nuove politiche di marketing territoriale aventi un duplice obbiettivo , la realizzazione di economie circolari , ma anche la promozione dei prodotti tipici e delle loro lavorazioni in tutt’Italia e all’estero.