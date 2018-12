L’annona di Reggio Calabria e le clementine di Sibari protagoniste alla 59ª Mostra Internazionale del Gelato Artigianale [GALLERY]

2 dicembre 2018 14:20

Ennesimo successo per la gelateria Calabrese alla 59ª Mostra Internazionale del Gelato Artigianale che si tiene come ogni anno dal 2 al 5 Dicembre a Longarone con l’ormai consolidata coppia di artigiani Davide Destefano (Gelateria Cesare) e Gaetano Vincenzi (gelateria Barbarossa). Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia insieme a tutti i sindaci del territorio e i numerosissimi visitatori che hanno affollato gli stand, hanno potuto gustare oltre ai tanti gelati creati da gelatieri provenienti da tutti Italia, i sorbetti del Progetto Italico, Annona di Reggio Calabria , prodotto De.co, e Clementine di Sibari, preparati dal vivo secondo il metodo tradizionale, utilizzando solo frutta fresca, nell’area dedicata alle Gelaterie del Territorio. Grandissimo il riscontro e nuova conferma dell’importanza del marketing territoriale ormai indispensabile per creare networking e valorizzare le eccellenze locali e tutte le loro filiere.