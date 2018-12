Reggio Calabria, terminate le riprese del film “Un Amore Malato” [FOTO]

13 dicembre 2018 21:26

Terminate a Reggio Calabria le riprese del film “Un Amore Malato”, il film del regista e attore Antonio D’Agostino che racconta la violenza di genere

Le riprese di “Un Amore Malato” sono iniziate il 5 Novembre del 2018 e sono terminate il 2 Dicembre 2018.

Il film scritto, diretto ed interpretato dal regista e attore Antonino D’Agostino è ambientato, per la maggior parte, a Reggio Calabria e provincia, fatta eccezione per alcune scene che hanno come sfondo la Puglia. Questo tratta di un argomento, purtroppo, attuale e mondiale: “La Violenza sulle donne” ed in particolare del Femminicidio che è una piaga che si ripete quotidianamente in tutto il mondo.

La pellicola racconta la storia di una famiglia come tante, composta da padre, madre, e da una bambina di 8 anni. La loro vita è perfetta fino a quando l’uomo non viene licenziato da lavoro che aveva sempre sognato e che lo realizzava e la moglie, per aiutare, inizia a lavorare. Il protagonista non riesce a sopportare l’idea di non riuscire più, da solo a dare stabilità economica al nucleo famigliare, quindi trova un altro lavoro che, purtroppo, non lo soddisfa. La sua personalità cambia, diventa nervoso e violento ed il suo “amore” si trasforma in gelosia morbosa diventando “malato”.

“Un Amore Malato” è un insieme di storie vere, unite in modo da formare una sola. Il suo scopo principale è quello di far comprendere, a chi vive in questa situazione, che i problemi si devono affrontare e bisogna cercare di trovare la soluzione più giusta per risolverli, ovvero, di far capire sia alla “persona violenta” (che può essere sia uomo che, in casi rari, donna) che alla “vittima” che a soffrire sono sempre i bambini, che in questo contesto non hanno nessuna colpa. Invito tutti a vederlo, in quanto credo che questo film possa smuovere le coscienze.

Il cast è così composto:

Aiuto regia, scenografo e costumista Giuseppina Cavò, di Siracusa;

Produttore di regia e attore Bruno Giuseppe D’Agostino;

Protagonisti: Antonino D’Agostino, Maria Tomasello e la piccola Sara Polimeni;

Coprotagonista: Antonella Carnovale;

Figurazioni: Noemi Bellantone, Sophie Citraro, Davide Condò, Pino Condò, Amira Cannizzaro, Soumaya Camara, Franco Carnovale, Carmelo Comi, Giuseppe Cogliandro, Antonino Caminiti, Claudio Carlino, Federica Costanzo, Bruno Giuseppe D’Agostino, Ambrogio De Lorenzo, Miriam Dardanelli, Luisa Falduto, Paola Labate, Maya Andrea Monorchio, ElenaMaria Malafarina, Francesco Modafferi, Vincenzo Nigero, Giorgio Pangallo, Noemi Torino, Valentina Tomasello, Sara Quattrocchi, Teresa Zola e la piccola del cast Camilla Gullì.

La colonna sonora è stata fatta da Gaia Leone, una ragazza reggina, che vive, studia e lavora a Boston.

Nel film vi sono due canzoni inedite della cantautrice Noemi D’Agostino: “Ho bisogno di te” e “Cambierà”.

Lo staff tecnico è composto da: Giuseppe Cogliandro, Bruna De Lorenzo, ElenaMaria Malafarina e Sara Quattrocchi.

La truccatrice: Valentina Corigliano.

Le riprese ed il montaggio video sono stati realizzati da Vincenzo Cogliandro.

La prima del film “Un Amore Malato” sarà proiettata a Reggio Calabria ad Ottobre 2019. Successivamente la pellicola sarà mandata ne vari cinema italiani ed Esteri.