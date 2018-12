Allerta Meteo, Martedì 4 Dicembre forti piogge e temporali tra Reggio e Messina [MAPPE e DETTAGLI]

3 dicembre 2018 19:19

Previsioni Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre fa aumentare le temperature in tutt’Italia ma i venti occidentali caldo-umidi scorrendo sul Mediterraneo innescano piogge e temporali nelle Regioni del Sud. Le mappe

Previsioni Meteo – Arriva l’Anticiclone delle Azzorre sull’Italia e stranamente al Sud si intensifica il maltempo: un’anomalia che si spiega con lo scorrimento delle masse d’aria calde sul Mediterraneo occidentale, talmente umido da innescare piogge e temporali per i contrasti termici dovuti al caldo fuori stagione. Le correnti occidentali, particolarmente tese, fanno il resto. Così abbiamo piogge localmente intense tra Toscana e Sicilia, fenomeni che domani – Martedì 4 Dicembre – si intensificheranno ulteriormente in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le piogge saranno a tratti intense nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, con nubifragi tra Serre, Aspromonte, Peloritani e Nebrodi.

Al Centro/Nord, invece, tornerà a splendere il sole con temperature in sensibile aumento. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: