Reggio Calabria: nuove attività commerciali arricchiscono l’Aeroporto dello Stretto [FOTO]

21 dicembre 2018 13:25

Reggio Calabria: restyling e nuovi collegamenti, oggi anche nuove attività commerciali che arricchiscono la piazzetta commerciale dell’Aeroporto dello Stretto

Restyling e nuovi collegamenti, oggi anche nuove attività commerciali che arricchiscono la piazzetta commerciale dell’Aeroporto dello Stretto. Oggi nello scalo reggino migliora anche l’offerta commerciale , grazie al CIT, Calabria International Taste, che questa mattina ha inaugurato un nuovo punto vendita. Un Consorzio di eccellenze gastronomiche calabresi delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia fondato nel 2014. Il CIT è composta da importanti aziende del settore food&beverage : Attinà &Forti (conserve alimentari), Caffo (beverage), Caffè Mauro (caffe), Monardo (prodotti dolciari), l’artigiano della Ndujia (conserva alimentare), Colacchio (pasta e pane) senza dimenticare i vini della antichissima casa Vinicola Criserà. Un Aeroporto, quindi, in continuo divenire da quando Sacal Spa, la società di gestione degli scali calabresi, nel luglio del 2017 è stata autorizzata da ENAC ad operare sullo scalo di Reggio Calabria in regime di anticipata occupazione. Un crescendo di cambiamenti che ha interessato di fatto tutti i sottosistemi funzionali dello scalo a partire dall’offerta volativa, al restyling dell’area arrivi del Terminal, alla riorganizzazione dei check-in e dei controlli di sicurezza, che impatteranno positivamente sulle attività air-side e renderanno più agevole l’area di imbarco passeggeri. Un percorso di potenziamento, da realizzare in spazi adeguati e in un ambiente che offre gradevolezza e comfort.