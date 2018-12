110 anni dal terremoto: l’omaggio dei Vigili del Fuoco di Messina in memoria del sisma [FOTO]

29 dicembre 2018 13:39

In occasione del 110° anniversario del sisma il Comando di Messina, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, ha voluto partecipare ad una serie di manifestazioni ed eventi celebrativi

Per Non Dimenticare” è stato lo slogan della città di Messina usato a fine dicembre 2018, proprio in occasione del “110° anniversario del terremoto del 1908” che ha gravemente colpito la città, provocando crolli e circa ottantamila morti.

Nel contesto delle attività svolte, il Comando di Messina, in sinergia con l’Amministrazione Comunale ha voluto partecipare ad una serie di manifestazioni ed eventi celebrativi, e tra queste ad una “mostra di Mezzi VVF di Colonna Mobile” collocati davanti alla piazza antistante il “palazzo Comunale Zanca”, ed ad un Convegno divulgativo del “Nuovo Codice di Protezione Civile”, ove il Comandante Provinciale Ing. Mario Falbo, unitamente ad autorevoli relatori del mondo scientifico ed istituzionale, provenienti anche da diverse realtà del paese, ha relazionato sulla gestione delle emergenze e sul ruolo svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che in forza del nuovo codice è anche principale attore nel coordinamento iniziale delle Emergenze e Calamità.

In tale giornata la Città Metropolitana di Messina, “colorata di rosso e verde” ha visto la notevole e volontaria partecipazione di personale Vigili del fuoco e mezzi del Comando che, grazie anche al contributo dell’ANVVF di Messina, è riuscito ad esprimere uno spettacolare parallelismo tra “contemporaneo e passato”, con proiezioni video ed allestimento di una “mostra espositiva storica” all’interno del Palazzo Zanca.