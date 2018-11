Uomo arrestato in Calabria per evasione dai domiciliari [NOME, FOTO, DETTAGLI]

19 novembre 2018 09:02

I Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile di Tropea hanno arrestato a Joppolo, nel vibonese, un uomo per evasione dai domiciliari

Nella mattinata di domenica, i Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile di Tropea, durante il servizio di controllo del territorio di Joppolo, transitando per le vie del paese, notavano lo strano comportamento di uomo. Questi, alla vista dell’autovettura con i colori istituzionali, cercava di sfuggire all’attenzione dei militari allontanandosi dalla strada principale con fare guardingo. Ma ciò non è sfuggito ai Carabinieri. I militari, infatti, immediatamente riconoscevano il soggetto in Raffaele Mileto, nato a Nicotera (VV) il 23.05.1962, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare per il reato di furto aggravato. In considerazione del fatto che il predetto si trovasse al di fuori della propria abitazione senza alcuna autorizzazione, il Mileto veniva tratto in arresto dai Carabinieri per il reato di evasione. Sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G., verrà tradotto presso il Tribunale di Vibo Valentia per la celebrazione del rito direttissimo.