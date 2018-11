Strage in California: 13 morti in una sparatoria [FOTO]

8 novembre 2018 22:46

Sparatoria negli Usa dove tredici persone sono morti in una sparatoria in un locale di Thousand Oaks, in California

Follia negli Usa dove tredici persone sono morti in una sparatoria in un locale di Thousand Oaks, in California. Lo riferisce lo sceriffo della Contea di Ventura, Geoff Dean, aggiungendo che tra le vittime ci sono anche un poliziotto e lo stesso attentatore. Lo ha riferito lo sceriffo della Contea di Ventura, Geoff Dean. Sarebbe arrivato con l’auto della madre. Il sergente Ron Helus invece è stato ferito appena entrato nell’edificio quando ha risposto all’emergenza, ed è morto poco dopo in ospedale. Helus “è morto da eroe” ha detto lo sceriffo.