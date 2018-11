Toninelli in tour tra i cantieri in Sicilia: “Sull’isola ferrovie da terzo mondo” [FOTO]

19 novembre 2018 18:03

Tour nei cantieri Anas e Rfi in Sicilia per il ministro delle Infrastrutture Toninelli

Tappa in Sicilia per Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture oggi e domani farà un sopralluogo nei cantieri di Anas e Rfi, tra Agrigento-Palermo e Caltanissetta.

Ad annunciare il tour siciliano è stato lo stesso ministro con un post su fb, in cui Toninelli non ha esitato a parlare di “Ferrovie da terzo mondo”. “Avrò tanto da vedere, da ascoltare– ha scritto il ministro. Strade provinciali chiuse da tempo, e a volte quasi dimenticate, che vanno riaperte e rimesse in servizio quanto prima. Viadotti che hanno bisogno di manutenzione urgente. Una gestione delle autostrade da rivedere in profondità“.

Toninelli nella giornata di oggi ha visitato il viadotto Himera sulla Palermo-Catania e il relativo cantiere per i quali, dopo il crollo di un pilone, sono stati stanziati 11 milioni. Nel pomeriggio Toninelli ha visitato il cantiere della SS640 Agrigento-Caltanissetta in località Ponte San Giuliano, in provincia di Caltanissetta e Viadotto Morandi di Agrigento.

Tappa nell’agrigentino nella giornata di domani. Toninelli incontrerà il sindaco di Porto Empedocle per poi visitare la statale 121 Palermo-Agrigento e Marineo. Toninelli visiterà l’anello ferroviario in via Emerico Amari e a Palermo incontrerà il governatore Musumeci.

Nel pomeriggio sarà al porto di Palermo, per fare il punto della situazione dei cantieri visitati sia con Rfi e Anas.