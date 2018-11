Serie C, risultati e classifica: beffa per la Reggina, il Catania vince all’ultimo respiro [FOTO]

24 novembre 2018 22:36

Serie C, risultati e classifica: delusione per la Reggina che accarezzava un risultato positivo: successo nel finale per il Catania

Serie C risultati e classifica- Grande delusione per la Reggina che accarezzava un risultato positivo: successo nel finale per il Catania. Per la squadra di Cevoli si mette male in classifica. Si riscatta la Casertana che vince davanti al pubblico amico contro la Paganese, la Cavese ferma il Rende, colpo grosso del Catanzaro contro la Sicula.

Risultati Serie C

Matera- Siracusa 2-1

Rieti- Juve Stabia 1-3

Vibonese- Viterbese 1-0

Bisceglie- Potenza 1-1

Casertana- Paganese 4-1

Cavese- Rende 1-1

Sicula Leonzio- Catanzaro 0-2

Virtus Francavilla- Monopoli 3-3

Catania- Reggina 1-0

LA CLASSIFICA