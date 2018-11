Messina, gli studenti del Seguenza scendono in piazza. De Luca: “Pronti a trovare una soluzione”

16 novembre 2018 13:10

Gli studenti del Seguenza scendono in Piazza, De Luca riconvocherà la conferenza territoriale per ridefinire il piano di dimensionamento della rete scolastica di Messina e scongiurare lo scorporo del liceo linguistico

Il sindaco De Luca ha incontrato stamani in Piazza Unione Europea una delegazione del liceo Seguenza composta dalla dirigente scolastica Lilia Leonardi, dai docenti e dai rappresentanti degli studenti e dei genitori, confermando il suo impegno affinché si individui una soluzione definitiva, condivisa e opportuna per evitare che il liceo linguistico di via Sant’Agostino passi al Maurolico. “Ieri in tarda serata nel corso di un incontro col professore Enzo Caruso – ha dichiarato il sindaco De Luca – ho ricevuto da lui ulteriori dettagli sulla questione che effettivamente devono essere attenzionati. Ne ho preso atto, oggi convocherò la Conferenza territoriale di organizzazione per la definizione del piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica di Messina per l’anno scolastico 2019-2020. Ritorniamo alla posizione chiesta dal Seguenza e rivedremo anche quella di Paradiso, fermo restando che per il prossimo anno è nostra intenzione chiudere una vicenda che si trascina inutilmente e una scelta va fatta in relazione a quelle che sono le richieste di un’offerta formativa confermata dai numeri e dal gradimento degli studenti. Martedì scorso l’incontro con la delegazione del Seguenza non si è potuto tenere per sopraggiunti impegni istituzionali, in quanto eravamo impegnati con l’approvazione delle delibere sul Salva Messina e siamo stati riuniti in Giunta permanente sino alle 4 del mattino, ma come Amministrazione comunale siamo sempre stati al loro fianco, e l’abbiamo dimostrato dall’inizio in quanto ci siamo messi a disposizione del liceo Seguenza, trovando i locali nuovi presso il Don Orione, ex sede della Città Metropolitana, fino all’incontro di oggi prospettando una soluzione definitiva e risolutiva nel tempo”.