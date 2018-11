La Scuola di Recitazione della Calabria continua le audizioni per partecipare ai suoi corsi

2 novembre 2018 12:53

La Scuola di Recitazione della Calabria, con sede a Cittanova (RC) presso il Polo Solidale per la Legalità “F. Vinci” situato in Viale Merano, continua le audizioni per partecipare ai suoi corsi. Ogni sabato, per tutto il mese di Novembre, sarà possibile presentarsi nella struttura dove si effettuerà un colloquio conoscitivo e verrà chiesto ai giovani talenti di recitare un brano a memoria. I ragazzi che formeranno la BabyClass (5-7 anni) e la ChildClass (8-10 anni) sono dispensati dal sostenere una prova recitata, per loro basterà un incontro conoscitivo al fine di capire interessi e tendenze artistiche personali. La commissione sarà composta dal Direttore della Scuola di Recitazione Walter Cordopatri e dai docenti, tutti dal profilo altamente qualificato. I selezionati formeranno le nuove classi che, a partire da Gennaio 2019, studieranno e si formeranno, attraverso diverse discipline, all’interno della prestigiosa struttura.

Le audizioni si svolgeranno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova in queste date:

3 Novembre h. 16:00 – 19:00

10 Novembre h. 16:00 – 19:00

17 Novembre h. 16:00 – 19:00

24 Novembre h. 16:00 – 19:00

Per partecipare non è obbligatorio prenotarsi, ogni info e dettaglio sulle modalità di selezione sono reperibili all’interno del sito www.scuolarecitazionecalabria.it – inoltre si può rimanere facilmente aggiornati attraverso le pagine Social:

Facebook: Scuola di Recitazione della Calabria

Facebook: Associazione Pròsopon

Instagram: Scuola Recitazione Calabria – SRC

Per partecipare alle audizioni non esiste un limite d’età, poiché la formazione delle classi è strutturata e pensata per i più piccoli, grandi e adulti.

Per qualunque informazione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: scuolarecitazionecalabria@gmail.com oppure contattare il numero: 371/1205781.

La SRC è attiva da ormai 2 anni sul territorio calabrese e vanta prestigiose collaborazione nazionali e internazionali, dal Giffoni Film Festival agli scambi formativi e culturali con la Scuola Olandese di Zwolle ArtEz. Inoltre la Scuola di Recitazione della Calabria organizza seminari, workshop ed eventi con professionisti del settore durante tutto l’anno accademico, per garantire, in maniera costante, la formazione e la crescita di ogni singolo alunno.