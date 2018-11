A Roghudi la presentazione del libro “L’Afrique c’est chic”

16 novembre 2018 10:00

Il movimento politico-culturale “una città da #cambiare” e la Dott.ssa Antonella Surfaro, componente della Commissione pari Opportunità della Città Metropolitana, hanno organizzato la presentazione del libro “L’Afrique c’est chic”, che si terrà il 17 novembre p.v.alle ore 18.00 presso l’Access Point di Roghudi, alla presenza dell’autore, il Dott. Michelangelo Bartolo (Dirigente Medico di Angiologia presso l’Az. Osp. “San Giovanni Addolorata” di Roma e volontario della comunità di Sant’Egidio in numerose missioni in Africa) e di altri autorevoli relatori come il Dott. Annunziato Squillaci, Pediatra, Dirigente Medico presso l’APS di RC e cooperante Medico del Kalongo Hospital “P. Ambrosoli” – Uganda, ed il Dott. Giovanni Schipani Neuropsichiatra infantile e Psicoterapeuta Ass. Piccola Opera Papa Giovanni. Ad introdurre l’incontro sarà l’Ing. Carmelo Minniti, consigliere comunale ed esponente dell’associazione culturale melitese mentre la moderazione sarà affidata al Giornalista della Gazzetta del Sud il Dott. Giuseppe Toscano. L’iniziativa ha anche il fine di divulgare le attività di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo e le iniziative, come il ricavato delle vendite del libro, volte a sostenere l’istallazione di nuove postazioni di Telemedicina nei paesi Africani. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Roghudi e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.