Orange Day: iniziativa a Reggio Calabria contro la violenza sulle donne [FOTO]

24 novembre 2018 14:26

Orange Day: iniziativa a Reggio Calabria promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune per aumentare la consapevolezza e la prevenzione della violenza verso donne e bambine

In occasione dell’Orange Day del 25 Novembre, in cui si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne questa mattina a Piazza Italia, si è svolta un iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, per aumentare la consapevolezza e la prevenzione della violenza verso donne e bambine. Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 a Piazza Italia si è svolto un workshop di pittura che ha coinvolto i ragazzi delle scuole, delle associazioni e delle istituzioni, le opere saranno poi esposte in Galleria San Giorgio.