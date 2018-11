Reggio Calabria, i tifosi scendono in piazza per i ragazzi della Viola: “Lottiamo tutti insieme” [FOTO e INTERVISTA]

24 novembre 2018 13:23

I tifosi della Viola Reggio Calabria hanno organizzato una raccolta fondi per i giocatori: “Continuiamo a lottare tutti insieme”

Un banchetto per sostenere La Viola Reggio Calabria, è questa l’iniziativa dei tifosi per “dare una mano a questi meravigliosi ragazzi che stanno onorando la gloriosa maglia”. Da Reggio Calabria un gesto di solidarietà per la squadra e per i giocatori che hanno ancora percepito lo stipendio: “Questi fondi– spiegano i tifosi- saranno destinati esclusivamente a loro. Continuiamo a lottare tutti insieme in attesa che la nuova società possa programmare un futuro più sereno e ricco di vittorie”. I due banchetti sono stati allestiti stamattina a Piazza San Giorgio, di seguito l’intervista rilasciata ai microfoni di StrettoWeb: