Reggio Calabria, tragedia a Pentimele. I consiglieri di Forza Italia contro Falcomatà: “Versato sangue innocente, sindaco si dimetta”

2 novembre 2018 19:22

I consiglieri comunali di Forza Italia commentano il tragico incidente di questo pomeriggio a Reggio Calabria: “Quella strada andava chiusa. Le responsabilità sono evidenti, Falcomatà si dimetta”

“Prima o poi doveva succedere, e tragicamente è successo. Lo stato di pericolosità di quella strada era ben noto anche perché ampiamente riportato sui media locali e nonostante questo non si è voluta evitare la tragedia. Sì, perché si tratta di una tragedia quella che si è consumata sul tratto stradale di Pentimele questo pomeriggio.

Non è accettabile che si possa perdere la vita a causa di una strada con lavori iniziati e non terminati. Vergognosamente nessun tipo di segnaletica era stata apposta sul luogo dell’incidente.

È questa evidente incapacità dell’amministrazione che fa rabbia e provoca sensi di ribellione nei cittàdini. Perché non é stata chiusa la strada? Perché non vi erano segnaletica che avvertiva dei lavori in corso?

Due morti annunciate che si potevano sicuramente evitare. Quando amministri, sig. Falcomata, sig. Zimbalatti, non sono sufficienti telefonate amichevoli o lettere bonarie. Semplicemente la strada andava chiusa ed il traffico deviato.

I responsabili di questa terribile disgrazia, di queste due morti, traggano da tutto ciò le dovute conclusioni. Le responsabilità sono evidenti. Troppo tempo la strada, nonostante i ripetuti allarmi, è stata lasciata in stato di abbandono senza che il Comune si attivasse per mettere in sicurezza il tratto. Un assurdo epilogo che allo sgomento fa subentrare la rabbia per due morti e per le lacrime che verranno versate grazie all’incapacità di qualcuno.

Noi crediamo sia giunto il momento che il Sindaco Falcomatà compia un atto di dignità personale e rassegni le dimissioni. Non può un’intera comunità pagare il prezzo altissimo anche in termini di sangue per la sua disamministrazione“- è quanto dichiara il gruppo consiliare di Forza Italia, commentando il tragico incidente di questo pomeriggio in via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria, in cui hanno perso la vita un uomo e una donna che percorrevano il tratto di strada a bordo di un motociclo.