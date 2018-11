Reggio Calabria, vandali distruggono storico asilo nel cuore della città [FOTO]

19 novembre 2018 14:58

Reggio Calabria: vandali in azione all’asilo Genoese Zerbi

Drammatico scenario di devastazione stamattina al ritorno in aula presso lo storico asilo di Reggio Calabria intitolato al nobile Federico Genoese Zerbi, dove sono cresciute decine di generazioni della città. Ignoti, infatti, nel weekend si sono introdotti nella struttura e hanno distrutto gli arredi dell’asilo, gli impianti di condizionamento e la statua dedicata allo stesso Genoese, fondatore della scuola per l’infanzia. Le attività didattiche sono state sospese e i genitori non hanno potuto portare i bambini. La scuola riaprirà probabilmente già dalla giornata di domani.