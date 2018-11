Reggio Calabria: strada pericolosa e piena di voragini a Concessa [FOTO]

4 novembre 2018 10:29

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore sulle pericolose condizioni di una strada a Concessa

Dopo la tragedia di Pentimele in cui due persone hanno perso la vita a causa del manto stradale completamente dissestato, un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione, con le foto a corredo dell’articolo, che testimoniano le condizioni di degrado e pericolo presenti in via Consortile a Concessa, periferia nord di Reggio Calabria. La via è interessata in diversi tratti da pericolosissime voragini e da sterpaglie vicino ai muretti che creano disagi alla percorrenza della stessa. La città e la periferia sono in totale abbandono e le strade presentano ovunque pericolose voragini.