Reggio Calabria: per la prima volta un Salone dell’orientamento dedicato appositamente agli under 14 [FOTO]

24 novembre 2018 15:42

Reggio Calabria: a Palazzo Campanella per la prima volta un Salone dell’orientamento dedicato appositamente agli under 14

Per la prima volta un Salone dell’orientamento dedicato appositamente agli under 14. A Palazzo Campanella, grande partecipazione di scolaresche (7 istituti comprensivi per 800 ragazzi) giunte per l’appuntamento messo in campo dal network territoriale per l’orinetamento: Regione Calabria, Città Metropolitana, Comune di Reggio Calabria, Università Mediterranea, azienda speciale Informa-Camera di Commercio, Ufficio scolastico regionale, Fincalabra, con la grande opera di coordinamento e raccordo svolta dalla Cooperativa Cisme. Sono arrivati numerosi gli studenti delle scuole medie inferiori per cercare di capire quale scelta fare e dove iscriversi alle scuole superiori. Ad aprire la manifestazione, il piccolo coro della Scuola Media “Montalbetti” che ha cantato l’Inno d’Italia e poi via con i seminari e workshop organizzati in collaborazione con le scuole Volta, Righi, Boccioni-Fermi, Panella-Vallauri, per orientare i giovanissimi studenti. E’ stata una mattinata all’insegna dell’apperendimento ma senza tralasciare il divertimento. Grande interesse, infatti, hanno suscitato i seminari del Liceo scintifico “Volta” per avvicinare i ragazzi al latino e alla matemica. La professoressa Maria Teresa Meli, infatti, ha presentato “Harry Potter e il magico mondo del latino”. Un laboratorio di matematica “Questione di posizione” è stato presentato dalla professoressa Santa Pellicanò che attraverso giochi matematici ha spiegato come la nostra quotdianità è fatta di numeri e il fascino che questi hanno. Il prof. Saverio Gatto, dell’Istituto superiore “Boccioni Fermi” ha parlato ai ragazzi del futuro professionale e delle grandi occasioni lavorative che possono avere una volta terminata la scuola, così come la professoressa Carmen Gangemi, dell’Istituto tecnico “Panella -Vallauri” che ha presentato l’offerta formativa della scuola ma facendo intervenire in aula anche due imprenditrici a testimoniare come il mondo del lavoro è sempre più alla ricerca di personale specializzato. “Scelgo io” è stato il tema affrontato dalla professoressa Stefania Leotta, dell’istituto superiore “Augusto Righi”, per sosttolinerare l’importanza di scegliere il percorso scolastico partendo dalle proprie attitudini e della proprie passioni. Il pomeriggio è stato invece caratterizzato da due focus su “Il ruolo della famiglia nella scelta scolastica” e “La didattica orientativa e la valenza dell’orientamento nel percorso di crescita”. Seminari, dunque, interessanti uno rivolto espressamente alle famiglie e l’altro per gli addetti ai lavori con ospiti esterni: Angela Costabile, docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Unical e Massimo Margottini, professore di didattica dell’orientamento dell’Università Roma 3, e i dirigenti dei quattro istituti espositori.