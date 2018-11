4 novembre 2018 13:56

Reggio Calabria: “innovativa” segnalazione di una buca in via Nazionale Pentimele a pochi metri dal teatro del tragico incidente mortale di venerdì

Un’altra pericolosa voragine è presente in via Nazionale Pentimele, a Reggio Calabria, all’altezza del numero civico 145 a poche centinaia di metri dalle buche che hanno provocato il drammatico incidente che è costato la vita a due persone venerdì pomeriggio. La buca è stata segnalata con un simpatico cartello che cita “Attenzione, non rovinate la buca. Signori siete a Reggio Calabria, la città con le buche stradali trappole mortali i politici dormono“.