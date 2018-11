19 novembre 2018 18:49

Reggio Calabria: lampione pericolante sul lungomare di Catona

Pericolo sul lungomare di Catona, periferia nord di Reggio Calabria per un lampione che sembra pronto a cadere. Il lampione si trova in queste condizioni da mesi e rappresenta un serio pericolo per gli automobilisti o i passanti che si trovano a percorrere il lungomare in quanto potrebbe cadere da un momento all’altro.