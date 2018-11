Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “degrado e rifiuti all’esterno dell’Ospedale Morelli”

6 novembre 2018 13:07

Reggio Calabria: nota il Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra sulle condizioni di degrado all’esterno dell’Ospedale Morelli

“In una città ormai allo sbando da anni , non mi meraviglio più di niente ma vedere all’esterno dell’ Ospedale Morelli una scia di rifiuti a terra mi fa proprio pensare che Reggio sta toccando i livelli più bassi dei fondali dal quale difficilmente potrà rialzarsi”. Lo afferma in una nota il Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra.

“In questi ultimi anni e mesi Reggio può essere paragonata al “Titanic” affondato nelle gelide acque dell’ Oceano Atlantico con le tragiche conseguenze che tutti sappiamo ;

Dopo le buche killer anche da me evidenziate con vari comunicati negli ultimi 5 anni non mi resta che un plauso all’amministrazione Falcomatà per aver trasformato la città in una “pattumiera” distruggendo il decoro della città provocando un’ ulteriore proliferare d’insetti e ratti. Per l’ennesima volta hanno preso una iniziativa, senza pensare ai problemi e ai danni economici che certe decisioni comportano ai cittadini e alle attività commerciali, ma, soprattutto alle classi più deboli, agli anziani e ai diversamente abili”.