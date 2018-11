Reggio Calabria, Mimmo Lucano al Cedir: “sono qui per ottenere giustizia per Riace” [FOTO e VIDEO]

12 novembre 2018 16:56

Lucano al Cedir a Reggio Calabria per essere sentito come persona informata sui fatti

Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, e’ arrivato questo pomeriggio alle ore 15:30 negli uffici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per essere sentito come persona informata sui fatti dal Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia, Giuseppe Lombardo. Lucano, accompagnato dall’avvocato Andrea Daqua ha affermato “Abbiamo presentato degli esposti e adesso la procura ha deciso di ascoltarci pero’ non so altro“. Prima di accedere nell’ufficio del procuratore Lombardo, Lucano ha detto di essere a Reggio Calabria “per ottenere giustizia per Riace“, ha inoltre sottolineato di avere “agito sempre a fin di bene e di avere la coscienza tranquilla“.