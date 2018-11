Reggio Calabria, furto sul Lungomare di Catona: “come rovinare una Domenica di relax” [FOTO]

12 novembre 2018 11:30

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore a cui ieri è stato rubato il borsello dalla propria auto

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo un furto di cui è stato vittima nella giornata di ieri sul lungomare di Catona a Reggio Calabria. Ecco come sono andati i fatti: “Nel primo pomeriggio di ieri vista la bella giornata ho deciso di scendere un paio di ore a pesca e mi sono recato sul lungomare di Catona, periferia di Reggio Calabria. Verso le ore 15 circa di una domenica tranquilla al piacere del relax dopo tanto lavoro sia per me si per altre persone che passeggiavano (anche famiglie con bambini), mi accorgo mentre ero a pesca (la macchina era a pochi metri da me), di un motorino di colore scuro con a bordo 2 giovani di cui uno senza casco, che si accostano accanto alla mia auto, insospettito sono corso e li ho visti scappare. Avvicinandomi alla macchina ho visto forzata la carrozzeria, il finestrino a terra e il borsello che avevo dentro l’auto, era scomparso con tutti i documenti che avevo all’interno ma per fortuna senza contanti. Subito mi sono messo a inseguire i due, chiamando contemporaneamente il 113 che prontamente intervenuti sul posto, hanno iniziato la ricerca dei ladri. Molte famiglie che passavano da li sono rimaste scioccate e impaurite per l’accaduto, per me invece è stata una giornata di relax rovinata e soprattutto devo rifare tutti i documenti che mi sono stati rubati”.