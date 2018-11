10 novembre 2018 11:20

Reggio Calabria: tecnici a lavoro in via Nazionale Pentimele per riasfaltare la strada

Reggio Calabria – Sono in corso da questa mattina i lavori per il rifacimento del manto stradale in via Nazionale Pentimele, teatro del drammatico incidente costato la vita a Domenico Spinella e Maria Teresa Mento venerdì 2 novembre. La strada è stata dissequestrata ieri e da questa mattina i tecnici sono a lavoro per riasfaltarla come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.