Reggio Calabria, incidente mortale di via Nazionale Pentimele: rilievi con il drone [FOTO e VIDEO]

8 novembre 2018 17:28

Reggio Calabria: mattinata di rilievi e perizie con magistrati e forze dell’ordine che hanno lavorato in mattinata nel tratto di via Nazionale Pentimele in cui s’è verificato il drammatico incidente con due morti di Venerdì 2 Novembre

Sono stati effettuati questa mattina alcuni rilievi in via Nazionale Pentimele, a Reggio Calabria, luogo teatro del tragico incidente mortale costato la vita a Domenico Spinella e Maria Teresa Mento venerdì 2 novembre. Le due vittime sono finite all’interno di due pericolosissime buche mentre si trovavano a bordo del loro scooter, fino a perdere il controllo del mezzo e schiantarsi bruscamente sull’asfalto morendo sul colpo. Procede l’inchiesta della magistratura per accertare eventuali responsabilità in seno all’Anas e al Comune di Reggio Calabria. Stamattina la strada è stata ulteriormente chiusa per consentire nuovi rilievi con un drone da parte delle forze dell’ordine e dei magistrati, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.