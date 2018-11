1 novembre 2018 18:58

Reggio Calabria: un grosso albero è crollato nella zona sud della città

Tragedia sfiorata a Reggio Calabria pochi minuti fa, un grosso albero è caduto nella zona sud della città e precisamente accanto ai campetti di calcio del viale Messina. Il crollo per fortuna non ha causato danni a persone o cose essendosi accasciato sull’asfalto in un momento in cui non transitava nessuno.