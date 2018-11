6 novembre 2018 18:40

Reggio Calabria: pieno centro storico allagato da una perdita

Una grossa perdita d’acqua è presente in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente in via Orange. L’acqua sgorga come un fiume da un tombino e ha allagato tutta la via creando non pochi disagi ai pedoni che si trovano a percorrere la strada dovendo stare in mezzo alla strada e rischiando la vita per le auto che transitano nella via.