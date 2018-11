Reggio Calabria, il gelato di Cesare e il tartufo di Pizzo trionfano nella kermesse “Città d’Italia”

In occasione dell’assegnazione dei riconoscimenti, ai prodotti delle aziende provenienti da diverse regioni italiane, che hanno esposto nella due giorni di Città Italia, è stato ufficialmente conferito il Marchio PIT (Prodotto Identitario Territoriale, strumento che permette di seguire il prodotto attraverso tutte le fasi della filiera), al TARTUFO DI PIZZO di Pasquale Monteleone della Bottega del gelato di Pizzo.

Il Premio é stato consegnato dal presidente dell’Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani. L’intento dell’Accademia è quello di veicolare un messaggio di identità e bontà del prodotto, ma anche di tutela del benessere e della salute dei consumatori. Nella mattinata era invece giá stato premiato dal Direttore di rai tre Calabria Demetrio Crucitti e anchecon il premio nazionale Cittá Italia, per la professionalitá, l’innovazione, la qualità e le emozioni di gusto del suo gelato artigianale. Ancora una volta i due artigiani protagonisti, a testimonianza dell’efficacia del networking, ormai necessario per far conoscere le eccellenze in tutto il mondo. Infine grande degustazione di tartufi e sorbetto di annona per deliziare tutti i presenti.