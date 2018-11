Il gelato all’annona di Reggio Calabria conquista Roma e vince il primo premio all’Officina dei Sapori [FOTO]

18 novembre 2018 10:16

La Calabria conquista “l’Officina dei Sapori”. Annona di Reggio Calabria protagonista a Roma con il maestro Tonino Cosentino e annoneto Bilardi

Grande successo a Roma per il maestro Tonino Cosentino della gelateria Marron Glacés di Catanzaro Lido in occasione dell’Officina dei sapori. Il suo gelato all’Annona di Reggio Calabria, preparato per l’occasione con il frutto dal cuore esotico dell’annoneto Bilardi, ha conquistato letteralmente la giuria aggiudicandosi il primo posto del podio. Doppietta tutta Calabrese e conferma dell’importanza di fare sistema sfruttando le sinergie dei vari attori locali, creando una sorta di networking il cui risultato notevolmente amplificato è la promozione del territorio e dei prodotti della nostra Calabria.