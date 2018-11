Reggio Calabria: rabbia e tristezza ai funerali di Maria Teresa Mento, l’ultimo saluto alla vittima dell’incidente di via Nazionale Pentimele [FOTO]

10 novembre 2018 17:30

Reggio Calabria: tristezza ai funerali di Maria Teresa Mento, vittima dell’incidente in via Nazionale Pentimele

Si sono svolti questo pomeriggio alle ore 15:30 presso la Chiesa del Soccorso a Reggio Calabria, i funerali di Maria Teresa Mento, la donna morta venerdì 2 novembre nel terribile incidente stradale provocato dalle voragini presenti in via Nazionale Pentimele, in un tratto di cantiere non segnalato e inspiegabilmente rimasto abbandonato per diversi giorni. Una vicenda indegna su cui adesso un’inchiesta della Procura dovrà fare piena luce. Nell’incidente è morto anche Domenico Spinella che guidava lo scooter di cui Maria Teresa Mento era passeggera. I cadaveri delle due vittime sono stati dissequestrati dopo una settimana e per questo solo oggi i familiari hanno potuto celebrare i funerali di Maria Teresa Mento e invece lunedì alle ore 15:15 presso la Chiesa di San Giorgio Extra, verranno celebrati quelli di Domenico Spinella. Tristezza e dolore hanno accompagnato il feretro all’interno della chiesa.